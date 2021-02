66-Jähriger bei Feuer auf Segeljacht verletzt

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Travemünde (dpa/lno) – Bei einem Brand auf einer Segeljacht in Lübeck-Travemünde ist ein 66 Jahre alter Mann aus Hamburg verletzt worden. Er sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Mann hatte den Angaben zufolge auf seinem Boot übernachtet und am Morgen einen Schwelbrand an Bord bemerkt. Er versuchte zunächst, das Feuer selbst zu löschen. Als das nicht gelang, verständigte er den Angaben zufolge die Feuerwehr, die den Brand löschte und größere Schaden verhinderte. Die Brandursache soll nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt gewesen sein.

© dpa-infocom, dpa:210219-99-510230/2

Pressemitteilung der Polizei