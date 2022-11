65-Jähriger bei versuchtem Raub verletzt

Cloppenburg (dpa/lni) –

Ein Unbekannter hat in c einen 65-Jährigen verletzt, weil er dessen Geldbörse stehlen wollte. Nach Angaben der Polizei vom Samstag schlug er seinem Opfer ins Gesicht und trat auf den Mann ein, als dieser am Boden lag. Der 65-Jährige habe am Freitag laut nach Hilfe gerufen, der Täter sei ohne die Geldbörse geflüchtet. Das Opfer wurde im Gesicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach einem sportlichen, dunkel gekleideten Unbekannten im Alter von 30 bis 35 Jahren.