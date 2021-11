64-Jähriger mit Auto gegen Baum: lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Molbergen (dpa/lni) – Ein 64-jähriger Autofahrer ist in Molbergen (Landkreis Cloppenburg) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und hat sich lebensgefährlich verletzt. Der Mann musste am Samstag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er war in einer Kurve mehrmals von der Straße abgekommen und schließlich gegen einen Baum gefahren. Die Ursache für den Unfall sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Straße voll gesperrt.

