64-Jähriger bei Brand in Obdachlosenunterkunft verletzt

Wolfenbüttel (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einem Obdachlosenheim in Wolfenbüttel ist ein Mensch verletzt worden. Der 64 Jahre alte Mann sei in eine Klinik gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen.

Ihr zufolge war das Feuer gegen 23.00 Uhr am Montagabend ausgebrochen. Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude. Nach dem Löschen des Brandes und einer Lüftung des Gebäudes konnten die Bewohner wieder zurückkehren. Das vom Feuer betroffene Zimmer sei aber unbewohnbar, sagte die Polizeisprecherin. Die Ursache des Brandes muss noch ermittelt werden.