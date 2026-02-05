64-Jährige tot in Wohnung gefunden – Mann festgenommen

Die Polizei ermittelt nach dem Fund einer toten 64-Jährigen in Alfeld wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Alfeld (dpa/lni) –

Eine 64 Jahre alte Frau ist am Nachmittag tot in einer Wohnung in Alfeld (Landkreis Hildesheim) gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht auf ein Tötungsdelikt, wie die Polizei mitteilte. Ein 62-jähriger Mann wurde festgenommen und gilt als tatverdächtig.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Am Tatort würden derzeit Spuren gesichert, hieß es weiter. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim und der zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Hildesheim nahmen die Ermittlungen auf. Weitere Details wollen die Behörden am Freitag bekanntgeen.