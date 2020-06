63 Jahre alter Motorradfahrer bei schwerem Crash gestorben

Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung». Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Glandorf (dpa/lni) – Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der B 51 in Glandorf im Landkreis Osnabrück ums Leben gekommen. Der Mann missachtete beim Abbiegen nach links die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autofahrers, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß. Der Motorradfahrer erlag trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der ebenfalls 63-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die B 51 musste nach dem Unfall am Samstagmittag für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.