Goslar (dpa/lni) –

Beim Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Goslar in der Nacht zum Sonntag ist ein Mann verletzt worden. Der 63-jährige Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell zu löschen. Der Schaden blieb gering.