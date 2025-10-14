62-Jähriger fliegt nach Kollision über Auto

Löhrstorf (dpa/lno) –

Ein Rollerfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto bei Löhrstorf in der Gemeinde Neukirchen (Kreis Ostholstein) lebensgefährlich verletzt worden. Der 62-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 501 von dem nachfolgenden Fahrzeug mit Anhänger erfasst, wie die Polizei berichtete. Der Rollerfahrer krachte zunächst in die Windschutzscheibe des Autos und schleuderte danach über das Auto in den Grünstreifen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der 37 Jahre alte Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei ermittelt die genaue Unfallursache.