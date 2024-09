62-Jährige bei Unfall im Kreis Segeberg getötet

Klein Gladebrügge (dpa/lno) –

Beim Zusammenprall eines Linienbusses mit einem Auto im Kreis Segeberg ist eine 62 Jahre alte Frau getötet worden. Vier weitere Menschen wurden verletzt. Das teilte die Leitstelle in Elmshorn mit. Zu dem Unfall kam es am Samstag gegen 13.45 Uhr, nachdem der 52 Jahre alte Fahrer des Busses aus bislang ungeklärter Ursache in Klein Gladebrügge in den Gegenverkehr geraten war. Der Fahrer und drei weitere Fahrzeuginsassen wurden den Angaben nach leicht verletzt. Die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls dauern an. Zunächst berichteten mehrere Medien.