61 Prozent der Kinder sind länger als sieben Stunden in Kita

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg wird der Großteil der Kita-Kinder länger als sieben Stunden am Tag betreut. Insgesamt nutzten rund 61 Prozent der Jungen und Mädchen die Ganztagsbetreuung der Einrichtungen, wie das Statistikamt Nord in Hamburg mitteilte. Stichtag für die Erhebung war Anfang März.

Ein Jahr zuvor habe der Anteil der im Ganztag betreuten Kinder in Hamburg bei gut 59 Prozent gelegen, wie ein Sprecher des Statistikamtes sagte. Die Zahlen beziehen sich auf die vertraglich vereinbarten Betreuungszeiten. Ob das Kind tatsächlich für die vereinbarte Zeit in der Kita war, geht aus der Statistik nicht hervor.

Knapp 50.500 Kita-Kinder

In Hamburg wurden im Frühjahr 2025 insgesamt knapp 50.500 Kinder im Alter von drei bis unter sechs Jahren in den Kitas betreut. Das war ein Prozent weniger als ein Jahr zuvor.