61-Jähriger schwer verletzt in Geesthacht gefunden

Geesthacht (dpa/lno) –

Ein 61-Jähriger ist schwer verletzt in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg gefunden und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Ein Anwohner entdeckte den Mann am Montagabend in einem Wohngebiet und alarmierte den Rettungsdienst, wie ein Polizeisprecher sagte. Möglicherweise sei der 61-Jährige von einer anderen Person verletzt worden. Weitere Angaben machte die Polizei bislang nicht. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.