61-jähriger Russe greift Landsmann mit Messer an

25. August 2025 13:43
In Kiel ist ein 52-jähriger Mann in einer Flüchtlingsunterkunft verletzt worden. (Symbolfoto) Soeren Stache/dpa
Kiel (dpa/lno) –

Nach einem gewalttätigen Streit zwischen zwei Männern in einer Flüchtlingsunterkunft in Kiel-Elmschenhagen hat die Polizei einen 61-jährigen Mann festgenommen. Der tatverdächtige Russe soll am Donnerstagabend einen 52 Jahre alten Landsmann mit einem Messer am Hals verletzt haben, teilte die Polizei mit. Er wurde noch vor Ort festgenommen, ein Haftrichter erließ Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Warum die beiden Männer in Streit geraten waren, ist nicht bekannt. Die Verletzungen des 52-Jährigen waren nicht lebensbedrohlich. Er konnte das Krankenhaus bereits in der Nacht wieder verlassen.

