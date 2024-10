61-Jährige rutscht mit Auto in Graben und stirbt

Scholen (dpa/lni) –

Beim Versuch, mit ihrem Auto am Ende einer schmalen Straße zu wenden, ist eine 61 Jahre alte Fahrerin am Nachmittag mit ihrem Fahrzeug in einen Graben gerutscht und tödlich verunglückt. Die Polizei geht davon aus, dass sie nach dem missglückten Wendemanöver versucht hatte, ihr Fahrzeug aus dem Graben zu schieben, in dem sich Wasser befand. Dabei sei die Frau abgerutscht. Das zurückrollende Auto habe sie dann unter Wasser gedrückt. Der Unfall ereignete sich demnach in Scholen im Landkreis Diepholz südlich von Bremen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.