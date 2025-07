6:1 gegen den Karlsruher SC: St. Pauli gewinnt deutlich

Saalfelden (dpa/lno) –

Bundesligist FC St. Pauli hat den ersten Test im Trainingslager in Österreich gewonnen. In der Partie, die über viermal 30 Minuten in der Saalfelden-Arena absolviert wurde, setzten sich die Hamburger mit 6:1 gegen den Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC durch.

Adam Dzwigala (18. Minute), Connor Metcalfe (29.), Oladapo Afolayan (39.), Danel Sinani (73.), Arkadiusz Pyrka (103.) und Abdoulie Ceesay (108.) erzielten die Treffer für das Team von St.-Pauli-Trainer Alexander Blessin. Louey Ben Farhat (86.) traf zum zwischenzeitlichen 1:4 für den KSC.

Die Hanseaten bleiben noch bis zum kommenden Sonntag im Trainingslager im Bundesland Salzburg. Am Samstag (15.00 Uhr) folgt ein weiteres Testspiel. Im Sportpark in Anif geht es gegen den französischen Erstligisten OGC Nizza.