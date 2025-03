60-Jähriger wegen Mordes an Ex-Frau vor Gericht

Lübeck (dpa/lno) –

Wegen Mordes an seiner Ex-Frau muss sich ein heute 60 Jahre alter Mann aus Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg am Freitag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Lübeck verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die 55 Jahre alte, von ihm geschiedene Frau am 28. September 2024 in einem Wald bei Büchen erschossen zu haben. Der Angeklagte habe sich selbst bei der Polizei gestellt und gestanden, die Frau erschossen zu haben. Er wurde festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind bislang elf Verhandlungstermine bis Mitte Mai geplant.