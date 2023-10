60-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

Osnabrück (dpa/lni) –

Bei einem Wohnungsbrand in Osnabrück ist ein 60-Jähriger ums Leben gekommen. Bewohner des Mehrfamilienhauses waren am Donnerstagfrüh von Rauchmeldern geweckt worden und retteten sich ins Freie, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Wohnung im ersten Stock, es gab eine starke Rauchentwicklung. Im Wohnzimmer fanden die Einsatzkräfte einen Mann, der sich nach dem Einatmen von Rauchgasen in Lebensgefahr befand. Der 60-Jährige starb wenig später im Krankenhaus. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei hat die betroffene Wohnung beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.