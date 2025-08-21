60-Jähriger stirbt bei Unfall im Kreis Pinneberg

Bilsen (dpa/lno) –
Ein 60-Jähriger ist am Nachmittag bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 4 im Kreis Pinneberg ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war der Mann Richtung Quickborn unterwegs, als er kurz nach dem Ortsausgang Bilsen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer aus Barsbüttel starb demnach noch an der Unfallstelle. Mehrere Medien berichteten zuvor.
Details zum Unfallhergang waren bislang nicht bekannt. Die Kieler Straße war nach Angaben des Sprechers am Nachmittag voll gesperrt.
© dpa-infocom, dpa:250821-930-940587/1