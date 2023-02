60-Jähriger stirbt bei Baumfällarbeiten im Kreis Stormarn

Elmenhorst (dpa) –

Bei privaten Baumfällarbeiten im Jersbeker Forst in der Nähe von Hamburg ist ein 60 Jahre alter Mann gestorben und ein 13-Jähriger schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge waren beide in dem Waldstück in der Nähe von Elmenhorst von einem Baum getroffen worden, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte.

Am Samstagvormittag war demzufolge mit dem geplanten, umgesägten Baum ein weiterer Baum umgestürzt. Dessen Stamm habe den 60-Jährigen getroffen, hieß es. Der Mann konnte am Unfallort wiederbelebt werden, starb später jedoch im Krankenhaus. Der 13-Jährige wurde ebenfalls von Teilen des Baumes getroffen und schwer verletzt. Der Vater des Jungen blieb unverletzt. Wie viele Leute am Unfallort waren, konnte die Sprecherin nicht sagen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.