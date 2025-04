60-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Melle (dpa/lni) –

Bei einem Unfall in Melle (Landkreis Osnabrück) wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ist der 60-Jährige in einem Kreuzungsbereich mit dem Wagen einer 48 Jahre alten Autofahrerin zusammengeprallt. Die Fahrerin des Autos blieb bei dem Unfall am frühen Donnerstagmorgen unverletzt.

Wie ist zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde zwischenzeitlich teilweise gesperrt.