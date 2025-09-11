59-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum – tot

Großenkneten (dpa/lni) –

Ein 59 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen im Landkreis Oldenburg gegen einen Baum geprallt und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kümmerten sich Ersthelfer zunächst um den nicht ansprechbaren Mann aus Vechta, nach erfolglosen Reanimationsversuchen konnte ein Notarzt aber nur noch den Tod feststellen. Nach ersten Erkenntnissen kam der Mann mit seinem Auto auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen den Baum und erlitt dabei schwerste Verletzungen.