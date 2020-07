58-Jähriger stirbt nach Baden in der Wakenitz in Lübeck

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Lübeck (dpa/lno) – Ein 58 Jahre alter Mann ist nach dem Schwimmen in der Wakenitz in Lübeck gestorben. Passanten wurden am Samstagabend auf den Mann an der Badestelle in Eichholz aufmerksam, der sich nicht mehr über Wasser halten konnte, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge zogen die Passanten den Mann ans Ufer, begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen und alarmierten den Rettungsdienst. Dieser habe den Mann aus Rheinland-Pfalz in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er noch in der Nacht. Zuvor berichteten die «Lübecker Nachrichten» über den Vorfall.