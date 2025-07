58-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 58-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Neugrabener Bahnhof in Hamburg lebensbedrohlich verletzt worden. Nach bisherigen Kenntnissen der Polizei kam ein 49 Jahre alter Autofahrer in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug prallte demnach dann gegen ein geparktes Auto, das auf den dahinterstehenden 58-Jährigen und einen 15 Jahre alten Jugendlichen stieß.

Durch den Zusammenprall wurde der 58-Jährige laut Polizei lebensbedrohlich verletzt. Er sei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Der 15-Jährige verletzte sich den Angaben zufolge leicht am Kopf.

Warum der Autofahrer von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher ergaben sich den Angaben zufolge Hinweise auf eine Beeinflussung durch Medikamente. Die Polizei ordnete eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmte den Führerschein des Autofahrers.