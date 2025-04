58-Jähriger bei Tauchunfall in Hemmoor schwer verletzt

Hemmoor (dpa/lni) –

Bei einem Tauchunfall in einem See in Hemmoor im Landkreis Cuxhaven ist ein Mann schwer verletzt worden. Andere Taucher hätten den 58-Jährigen am Samstagmittag an der Wasseroberfläche bemerkt und ihn an Land gebracht, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Dort wurde er vom Rettungsdienst versorgt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Ermittler gehen den ersten Erkenntnissen nach von einem Tauchfehler beim Aufstieg an die Wasseroberfläche aus.

Der bis zu 60 Meter tiefe Kreidesee in Hemmoor ist aufgrund der guten Sicht Unterwasser ein beliebter Ort für Taucher. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Tauchunfällen. Im vergangenen Jahr bekam eine 44 Jahre alte Frau unter Wasser Panik und wurde beim Notaufstieg verletzt. 2023 starb eine 30 Jahre alte Frau während eines Tauchkurses durch einen zu schnellen Aufstieg.