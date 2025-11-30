58-Jährige verletzt Mann mit Messer – festgenommen

30. November 2025 18:12
Wegen eines Messerangriffs hat die Hamburger Polizei eine 58-jährige Frau festgenommen. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa
Wegen eines Messerangriffs hat die Hamburger Polizei eine 58-jährige Frau festgenommen. (Symbolbild)

Hamburg (dpa/lno) –

Mit einem Messer hat eine Frau in Hamburg-Wilhelmsburg einen Mann leicht verletzt. Hintergrund der Tat soll ein Streit gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher. Demnach würden sich die Beteiligten kennen. Der 41-jährige Leichtverletzte habe nicht in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Die 58-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung festgenommen. Nach Informationen des «Hamburger Abendblatts» handelt es sich um Familienangehörige.

