58-Jährige verletzt Mann mit Messer – festgenommen

Hamburg (dpa/lno) –

Mit einem Messer hat eine Frau in Hamburg-Wilhelmsburg einen Mann leicht verletzt. Hintergrund der Tat soll ein Streit gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher. Demnach würden sich die Beteiligten kennen. Der 41-jährige Leichtverletzte habe nicht in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Die 58-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung festgenommen. Nach Informationen des «Hamburger Abendblatts» handelt es sich um Familienangehörige.