58 Corona-Neuinfektionen in Hamburg: Inzidenz sinkt auf 43,5

Ein medizinischer Mitarbeiter steckt ein Wattestäbchen nach einem PCR-Abstrich in ein Röhrchen. Foto: Michael Kappeler/dpa/Symbol

Hamburg (dpa/lno) – Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz ist in Hamburg erneut deutlich gesunken. Laut Gesundheitsbehörde kamen am Dienstag 58 neue Fälle hinzu. Das waren 37 weniger als am Montag und 87 weniger als am vergangenen Dienstag. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen sank damit von 48,1 auf 43,5. Vor einer Woche hatte der Wert 78,2 betragen.

Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert für Hamburg auf anderer Berechnungsgrundlage mit 42,5 an – der zweitniedrigste unter den Bundesländern nach Schleswig-Holstein (33,3). Allerdings verwies das Institut erneut auf das Himmelfahrtswochenende, an dem weniger Menschen einen Arzt aufgesucht und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt worden seien.

Für den rot-grünen Hamburger Senat ist der eigene, strengere Wert maßgeblich. Er wollte am Dienstag über weitere Lockerungsschritte wie die Öffnung der Außengastronomie und des Einzelhandels entscheiden.

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Hamburg gestorbenen Menschen lag nach Angaben des RKI unverändert bei 1533. Insgesamt haben sich in der Corona-Pandemie der Gesundheitsbehörde zufolge bisher nachweislich 75 148 Hamburgerinnen und Hamburger mit Sars-CoV-2 infiziert. 68 800 von ihnen gelten nach RKI-Angaben als genesen.

In den Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand Montag 172 Covid-19-Patienten behandelt, davon 71 auf Intensivstationen. Das waren 17 beziehungsweise 7 weniger als am Freitag.

© dpa-infocom, dpa:210518-99-643434/3

