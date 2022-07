57 Jahre alter Kradfahrer stirbt bei Unfall

Delmenhorst (dpa/lni) –

Ein 57 Jahre alter Kradfahrer ist am Montag in Hatten im Landkreis Oldenburg bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein Mann mit seinem Transporter beim Abbiegen den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer. Das Motorrad prallte frontal in die linke Seite des Transporters, wurde nach links weggeschleudert und kam auf einem Feld zum Liegen. Der Kradfahrer erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Der Fahrzeugführer des Transporters blieb unverletzt.