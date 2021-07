Ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr ist im Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Meppen (dpa/lni) – Beim Sturz mit seinem Motorrad in Meppen (Landkreis Emsland) ist ein 57 Jahre alter Mann schwer leicht verletzt worden. Seine 53-jährige Mitfahrerin wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Vermutlich stürzten die beiden am Mittwochnachmittag mit der Maschine aufgrund eines technischen Defekts. Der Fahrer und die Frau wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:210708-99-302455/2

PM