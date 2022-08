57-Jährige bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Nordhorn (dpa/lni) –

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Nordhorn in der Grafschaft Bentheim sind drei Menschen verletzt worden – unter ihnen ist eine Schwerverletzte. Der 37 Jahre alte mutmaßliche Fahrer eines Kleintransporters habe am Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 403 die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort krachte sein Transporter frontal mit einem Auto zusammen, dessen 57 Jahre alte Fahrerin schwer verletzt ins Krankenhaus kam. Ihr 51 Jahre alter Beifahrer wurde leicht verletzt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannten beide Autos und mussten gelöscht werden.

Der 37-Jährige und ein Beifahrer aus dem Kleintransporter flüchteten zunächst zu Fuß, ein weiterer Insasse aus dem Transporter blieb leicht verletzt am Unfallort. Die Polizei konnte die Identität des mutmaßlichen Fahrers und seines Beifahrers klären – beide wurden in einem Wohnhaus im Nordhorner Stadtteil Blanke angetroffen. Der 37-Jährige war betrunken, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der 37-Jährige entlassen.

Die Bundesstraße 403 war an der Unfallstelle wegen der Löscharbeiten und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt.