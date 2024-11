55-Jähriger wegen Tod seiner Frau erneut vor Gericht

Lübeck (dpa/lno) –

Ein heute 55 Jahre alter Mann muss sich von Mittwoch (9.00 Uhr) an erneut wegen des Todes seiner Frau vor dem Landgericht Lübeck verantworten. Dem Angeklagten aus Aumühle wird vorgeworfen, am 8. März 2023 nach einem Streit in der gemeinsamen Wohnung seine Ehefrau mehrfach geschlagen und erwürgt zu haben. Dafür wurde er am 28. November 2023 vom Landgericht Lübeck wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das Urteil auf die Revision des Angeklagten hin teilweise aufgehoben. Die Sache wurde zur erneuten Verhandlung an eine andere Große Strafkammer des Landgerichts Lübeck verwiesen.