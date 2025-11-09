55-Jähriger als Geisterfahrer unterwegs – 24-Jähriger stirbt

Nach einem Zusammenstoß mit einem Geisterfahrer kam für den 24-Jährigen jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Bernd Weißbrod/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Ein Geisterfahrer hat auf der Bundesstraße 76 in Kiel einen Unfall verursacht, bei dem ein unbeteiligter 24-jähriger Mann ums Leben gekommen ist. Warum der 55-Jährige in der Nacht in der falschen Richtung unterwegs war, sei noch unklar, hieß es von der Polizei.

Ein erster Autofahrer habe ihm noch ausweichen können, ein zweiter nicht mehr. Der 55-Jährige stieß dem Wagen des 24-Jährigen auf Höhe der Abfahrt Suchsdorf frontal zusammen. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle, der Unfallverursacher selbst kam nach Polizeiangaben mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.