549 neue Corona-Fälle in Hamburg: Inzidenz steigt auf 128,6

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der durch PCR-Test nachgewiesenen Corona-Fälle ist am Donnerstag in Hamburg um 549 gestiegen. Das sind 149 mehr als am Mittwoch und 160 mehr als am Donnerstag vor einer Woche, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Es ist der höchste Tagesanstieg seit dem 6. Januar.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, stieg von 120,2 auf 128,6. Am Donnerstag vor einer Woche hatte der Wert 105,4 betragen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Hamburger Inzidenz am Donnerstag mit 98,4 an.

In den Krankenhäusern der Hansestadt wurden nach Behördenangaben mit Stand Mittwoch 253 Patienten behandelt, davon 86 auf Intensivstationen. Das waren 11 beziehungsweise 2 mehr als am Vortag. Die Zahl der Corona-Toten in Hamburg erhöhte sich laut RKI um 6 auf 1364.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich den Angaben der Behörde zufolge nachgewiesenermaßen 58 708 Hamburger mit Sars-CoV-2 infiziert; 51 900 von ihnen gelten inzwischen als genesen.

© dpa-infocom, dpa:210325-99-966526/2

Corona-Zahlen Hamburg

RKI-Zahlen

RKI-Dashboard

RKI-Impfquoten

Divi-Intensivregister

Informationen zu Schnelltests

Informationen zur Corona-Schutzimpfung

KBV-Plattform Impfterminservice.de