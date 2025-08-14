54-Jähriger stirbt bei Kollision mit Milchtanklaster

Brammer (dpa/lno) –

Ein 54 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Milchtanklaster ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Mittwochabend von der Bokeler Straße auf die Landstraße in Richtung Neumünster unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen wollte er auf der Straße wenden, um in Richtung Jevenstedt zu fahren. Dabei übersah er den Lastwagen, der in gleicher Richtung unterwegs war. Der 25 Jahre alte Lastwagenfahrer versuchte noch zu bremsen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Das Auto wurde bei dem Zusammenprall in einen Straßengraben geschleudert. Der 54-Jährige wurde dabei im Auto eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Sowohl der Rettungsdienst als auch ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Nortorf und Brammer waren im Einsatz. Die Straße war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.