Tödlich verletzter 54-Jähriger gefunden – Festnahme

Hamburg (dpa/lno) –

Ein tödlich verletzter 54-Jähriger ist in der Nacht im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Bramfeld entdeckt worden. Ein 49 Jahre alter Nachbar wurde einige Stunden später festgenommen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Er stehe im Verdacht, das Opfer «mittels scharfer Gewalt» getötet zu haben. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung seien Beweismittel sichergestellt worden.

Zeuginnen und Zeugen hatten den 54-Jährigen ersten Erkenntnissen zufolge leblos im Treppenhaus gefunden, wie die Polizei am Vormittag mitteilte. Sie leiteten demnach umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Die alarmierten Rettungskräfte konnten wenig später aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der in seiner Wohnung festgenommene Nachbar wurde laut Polizei ins Untersuchungsgefängnis gebracht, wo er sich vor einem Haftrichter verantworten müsse. Eine Mordkommission ermittelt.