54-Jähriger belästigt schlafende Frau im Zug

Osnabrück (dpa/lni) – Ein 54-jähriger Mann hat eine junge Frau auf der Zugfahrt von Bremen nach Osnabrück sexuell belästigt. Er habe der schlafenden 23-Jährigen an die Brust gefasst, teilte die Polizei am Ostermontag mit. Der Übergriff ereignete sich demnach am Sonntagabend in einem Intercity. Das Opfer und zwei Zeugen schilderten den Beamten übereinstimmend das Geschehen. Die Frau hatte sofort das Zugpersonal verständigt, das die Bundespolizei in Osnabrück informierte. Bei der Ankunft des Zuges nahmen die Beamten den Tatverdächtigen in Empfang. Er ist wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung ein.

