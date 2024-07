53:2-Sieg: Rekordergebnis im Hamburger Toto-Pokal

In der ersten Runde des Lotto-Pokals in Hamburg ist es zu einem ungewöhnlichen Ergebnis gekommen. Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Mit einem Rekordergebnis ist das Erstrundenspiel des Hamburger Lotto-Pokal-Wettbewerbs zwischen dem TSV Buchholz 08 und dem Moorburger TSV zu Ende gegangen. Der Oberligist (fünfthöchste Spielklasse) aus Buchholz gewann mit 53:2 (26:0) gegen die Gäste aus der neuntklassigen Kreisklasse B. Dabei gelang den Buchholzer Spielern André Lars Fricke und Jakob Schulz jeweils ein Achterpack. Für die Moorburger ist so eine Niederlage keine neue Erfahrung. Im vergangenen Jahr hatten sie in der ersten Runde des Pokal-Wettbewerbs gegen den Oberligisten FC Süderelbe mit 2:40 verloren. Schon damals ein Rekord im Lotto-Pokal. Dennoch hatte der Verein einen Grund zum Freuen: In der Moorburgerin Stella Petrich erzielte erstmals eine Frau in einem Männer-Pokalwettbewerb in Hamburg einen Treffer. Das Liga-Team wurde erst im Sommer 2022 gegründet.