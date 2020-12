53-Jähriger schwebt nach Angriff mit Beil in Lebensgefahr

Ein Dachschild mit der Aufschrift „Notarzt“. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Der bei einem Streit in Hamburg-Bergedorf am Mittwoch mit einem Küchenbeil schwer verletzte Mann schwebt weiter in Lebensgefahr. Der 53-Jährige habe schwerste Kopfverletzungen erlitten und sei im Krankenhaus notoperiert worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. «Es besteht Lebensgefahr.»

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der 53-Jährige am Vormittag mit seiner 37 Jahre alten Frau wegen eines vorangegangenen Streits die Wohnung eines 45-Jährigen in Hamburg-Bergedorf aufgesucht. Dort gerieten die drei Nepalesen noch vor dem Hauseingang erneut aneinander.

Dabei schlug der 45-Jährige den Angaben zufolge erst der 37-jährigen Frau mit der Faust ins Gesicht, so dass diese bewusstlos zu Boden ging. Anschließend hätten der 45-Jährige und der 53-Jährige aufeinander eingeschlagen – bis der 45-Jährige seinen Kontrahenten schließlich mit einem Küchenbeil lebensgefährlich am Kopf verletzt habe.

Der 45-Jährige war daraufhin geflüchtet, hatte sich aber etwa vier Stunden nach der Tat gestellt. Die Polizei hatte inzwischen bereits mit elf Streifenwagen und einem Hubschrauber nach dem mutmaßlichen Täter gesucht. Er sei festgenommen worden und sollte noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.