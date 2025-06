53-Jähriger am Straßenrand von Paketauto erfasst – tot

Latendorf (dpa/lno) –

Bei einem Unfall mit dem Lieferwagen eines Paketdienstes ist in Latendorf unweit von Neumünster ein 53-Jähriger ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kam der 27-jährige Fahrer des Lieferwagens am späten Sonnabend aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und hat dabei den Mann erfasst, der am geöffneten Kofferraum seines Fahrzeugs stand.

Rettungskräfte verständigten noch einen Rettungshubschrauber, aber für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unglücksstelle.