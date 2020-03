52 neue Covid-19-Erkrankungen in Hamburg

Ein Hinweisschild zur Corana-Situation steht am Haupteingang zum Rathaus. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg sind in den vergangenen 24 Stunden 52 weitere Fälle von Erkrankungen mit Covid-19 erfasst worden. Damit erhöhe sich die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle auf 312, sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Dienstag in Hamburg. Die neuen Betroffenen befinden sich demnach in häuslicher Insolation. Es seien erneut überwiegend Menschen, die aus Risikogebieten zurückgekommen seien oder Kontakt mit Rückkehrern hatten. Dien Infektionsketten seien nach wie vor überwiegend nachzuvollziehen. Unter den Infizierten sind zehn in stationärer Behandlung, davon sechs auf einer Intensivstation.