52-Jähriger stirbt nach Streit in Hannover

Hannover (dpa/lni) –

Nach einer Auseinandersetzung im Hauptbahnhof in Hannover ist ein 52-jähriger Mann gestorben. Er war mit einem 36-Jährigen in der Nacht zum Dienstag zwischen den Gleisen 1 und 2 in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Nach Zeugenaussagen eskalierte die Situation, es kam zum Gerangel. Dann soll der 36-Jährige einmal auf den 52-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser brach zusammen. Einsatzkräfte versuchten noch, ihn zu reanimieren. Er kam in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf starb.

Die Polizei nahm den 36-Jährigen vorläufig fest, er stand vermutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Richter ordnete eine Blutentnahme an, da der Mann einen Atemalkoholtest ablehnte. Der 36-Jährige kam in Polizeigewahrsam und sollte einem Haftrichter vorgeführt werden.

Weshalb die beiden Männer in Streit gerieten war zunächst unklar. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Körperverletzung mit Todesfolge ein und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können.