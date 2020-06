52-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein Polizeifahrzeug fährt mit Blaulicht auf der Landstraße. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hamburg/Rendsburg (dpa/lno) – Zwei Tage nach einem lebensgefährlichen Messerangriff auf einen 52-Jährigen in Hamburg-Niendorf hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 16-jährige Syrer sei am Montag in Rendsburg festgenommen worden, teilte eine Sprecherin der Hamburger Polizei am Dienstag mit. Die beiden Männer hätten sich vor einigen Wochen im Internet kennengelernt und sich seitdem mehrfach getroffen.

Bei einer neuerlichen Verabredung in der Wohnung des 52-Jährigen habe der Jugendliche am Samstag dem Älteren ohne Vorwarnung mit einem Messer in den Bauch gestochen. Der 16-Jährige sei geflüchtet. Der 52-Jährige habe den Notruf gewählt und sei im Krankenhaus operiert worden. Inzwischen sei er außer Lebensgefahr.

Eine Fahndung unmittelbar nach der Tat blieb ohne Erfolg. Spezialisten der Mordkommission hätten den Jugendlichen identifizieren können, hieß es. Fahnder der Polizei Neumünster nahmen ihn dann am Montagnachmittag in Rendsburg fest. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung seien Beweismittel sichergestellt worden.

