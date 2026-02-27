52-Jähriger bedroht Handelsvertreter mit Schreckschusswaffe

Der 52-Jährige wurde wegen der Bedrohung festgenommen, er kam aber wenig später wieder frei. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Delligsen (dpa/lni) –

Mit einer Schreckschusswaffe soll ein Mann in der Gemeinde Delligsen (Landkreis Holzminden) einen Handelsvertreter an der Haustür bedroht haben. Er löste damit einen Polizeieinsatz aus. Als der 19 Jahre alte Handelsvertreter an der Tür des Wohnhauses klingelte, öffnete ihm zunächst ein neun Jahre alter Junge, wie die Polizei mitteilte. Als der Vater des Jungen an die Tür trat, kam es demnach zu einem Streit zwischen den Männern. Ein Angehöriger bekam den Streit mit und soll dann den 19-Jährigen mit der Schusswaffe bedroht haben, wie die Beamten weiter mitteilten.

Der 19-Jährige lief davon, um sich in Sicherheit zu bringen. Als Polizisten eintrafen, zeigte sich der 52-Jährige den Angaben zufolge kooperativ. Er nannte den Beamten den Ort im Haus, an dem die Waffe lag. Die Polizisten stellten dann fest, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelte.

Der Mann wurde festgenommen und musste mit auf das Polizeirevier, er kam aber wenig später wieder frei. Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.