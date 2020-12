515 Corona-Neuinfektionen in Hamburg: Inzidenzwert steigt

Das Wattestäbchen eines Corona Abstriches wird untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist von Freitag auf Samstag um 515 gestiegen. Das sind knapp 100 Fälle mehr als am Vortag, wie die Gesundheitsbehörde am Samstag mitteilte. Die Zahl neuer Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg den Angaben zufolge von 123,6 auf 132,4 an. Am Samstag vor einer Woche hatte dieser Inzidenzwert noch bei 106,3 gelegen. Die Zahl der Toten in der Corona-Statistik des Robert Koch-Instituts (RKI) erhöhte sich im Vergleich zum Vortag um 4 auf 462.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Hamburg den Behördenangaben zufolge 29 139 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, von denen nach RKI-Schätzungen inzwischen 21 400 als genesen angesehen werden können. In Hamburger Krankenhäusern werden derzeit laut Gesundheitsbehörde 419 Corona-Patienten behandelt, davon 92 auf Intensivstationen.

