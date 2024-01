51-jähriger Raser fährt beinahe vier Frauen an: Zeugensuche

Hamburg (dpa/lno) –

Vermutlich unter dem Einfluss von Drogen hat ein Autofahrer in Hamburg-Eimsbüttel beinahe vier Fußgängerinnen auf dem Gehweg erfasst. Der 51-Jährige habe am vergangenen Donnerstagabend versucht, an der Einmündung einer Straße rasant zu wenden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nur mit einer Gefahrenbremsung habe er eine Kollision verhindern können. Die Frauen hätten vor Schreck laut aufgeschrien. Der 51-Jährige habe zurückgesetzt und sei mit seinem hochmotorisierten Wagen weitergefahren. Ein Polizist habe die Verfolgung aufgenommen.

Nach mehreren gefährlichen Fahrmanövern konnte die Polizei den Mann in der Holsteiner Chaussee stoppen. Bei seiner Festnahme habe er Widerstand geleistet. In seinem Auto fanden die Beamten mutmaßliches Heroin. Gegen den 51-Jährigen werde wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens unter Betäubungsmitteleinfluss ermittelt. Die Polizei bat Zeugen, insbesondere die beinahe angefahrenen Frauen, um Hinweise.