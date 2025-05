51-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Weil er seine Ex-Partnerin angegriffen haben soll, wird ein 51-Jähriger in Oldenburg festgenommen. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Oldenburg (dpa/lni) –

Ein Mann soll seine Ex-Freundin in Oldenburg angegriffen und bedroht haben. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach kam es in dem Haus der Frau zu einem Streit zwischen dem 51-Jährigen und der 38-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe die Frau demnach anschließend körperlich angegriffen, gewürgt und vermutlich mit einer Glasscherbe bedroht. Die Frau sei dabei leicht verletzt worden.

Die Tochter der beiden soll nach Angaben der Polizei ihrer Mutter zu Hilfe gekommen sein. Beide seien aus dem Haus geflohen. Der Mann blieb in der Wohnung. Die alarmierten Einsatzkräfte hätten beobachtet, wie er mit einem spitzen Gegenstand in der Hand am Fenster gestanden habe. Der Bereich um das Haus wurde laut Polizei abgesperrt und umstellt.

Nach etwa sieben Stunden und mehreren erfolglosen Versuchen mit dem Mann Kontakt aufzunehmen, sei die Polizei am Freitagabend in das Haus eingedrungen und habe den 51-Jährigen festgenommen. Er leistete dabei nach Angaben der Ermittler keinen Widerstand.

Gegen den Mann werde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Im Laufe des Samstags soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Angaben zu den Hintergründen machte die Polizei zunächst nicht.