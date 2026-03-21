51-Jähriger bei Schlägerei in Kneipe verletzt

Weyhe (dpa/lni) –

Bei einer nächtlichen Schlägerei in einer Kneipe in der Nähe des Bahnhofs in Kirchweyhe in Weyhe (Landkreis Diepholz) ist ein Mann verletzt worden. Um kurz nach Mitternacht gingen Anrufe bei der Polizei ein, dass mehrere Personen in einer Gaststätte in Streit geraten seien und sich schlagen. Ein Anrufer sprach von einer Schussabgabe, wie die Polizei mitteilte. Ein 51-Jähriger wurde am Bein verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Verletzung nicht durch eine Schusswaffe verursacht worden sein. Es handele sich um eine Stich- bzw. Schnittverletzung, hieß es. Das Mobiliar des Lokals wurde bei der Auseinandersetzung stark beschädigt.

Die dreiköpfige, männliche Gruppe, mit der das Opfer in Streit geraten war, floh vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in zwei Fahrzeugen. Der Haupttäter, der für die Verletzung des Opfers verantwortlich sein soll, sei laut Zeugenaussagen in einem älteren, silbernen VW Golf weggefahren. Die anderen beiden sollen in einem blau-silbernen Smart geflüchtet sein.

Zeugen sollten sich bei der Polizei Weyhe (0421 80660) melden.