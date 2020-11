51-Jähriger auf Fähre gestürzt: Schwer verletzt

Grömitz (dpa) – Zusammen mit der Besatzung eines Hubschraubers haben Seenotretter einen schwer verletzten Mann von einer Fähre in der Mecklenburger Bucht östlich von Grömitz (Kreis Ostholstein) geborgen. Der 51 Jahre alte Lette war am Samstagabend auf der Fähre «Urd» gestürzt und hatte sich dabei eine schwere Wunde am Kopf zugezogen, wie die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger am Sonntag mitteilte. Zwei Seenotretter konnten den Mann an Bord versorgen. Daraufhin wurde er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Fähre setzte ihre Fahrt ins lettische Liepaja fort, hieß es.