5000 neue Termine für Corona-Kinderschutzimpfung in Hamburg

Eine Mitarbeiterin eines Impfteams überprüft eine Spritze mit einem Impfstoff gegen Covid-19. Foto: Thomas Frey/dpa Pool/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Für eine Corona-Schutzimpfung von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren stehen im Hamburger Kinder-Impfzentrum 5000 neue Termine zur Verfügung. Sie seien über das Online-Buchungssystem buchbar und sollten im Laufe des Tages sukzessive freigeschaltet werden, teilte die Gesundheitsbehörde am Mittwoch mit. Im Impfzentrum in der Neustadt werde dienstags bis donnerstags sowie an den Wochenenden jeweils zwischen 10.00 und 17.00 Uhr geimpft. Davon unabhängig können sich Kinder auch in Kinderarztpraxen sowie in einigen Kliniken immunisieren lassen.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren, wenn Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung bergen oder wenn bei Angehörigen oder anderen Kontaktpersonen ein schwerer Krankheitsverlauf zu befürchten ist. Für normal gesunde 5- bis 11-Jährige gibt es keine Impfempfehlung der Stiko, gleichwohl können sie sich impfen lassen.

