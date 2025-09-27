500 Pfund Bombe in Hamburg muss gesprengt werden

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Stadtteil Moorburg ist eine 500 Pfund schwere Weltkriegsbombe entdeckt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, soll sie noch am Nachmittag vor Ort gesprengt werden. Zuvor berichtete das «Hamburger Abendblatt».

Für die Sprengung des etwa 230 Kilo schweren Blindgängers richteten die Behörden einen Sperrradius von 300 Metern und einen Warnradius von 500 Metern ein. Nach Angaben des Sprechers muss eine zweistellige Zahl von Anwohnerinnen und Anwohnern während der Maßnahmen ihre Häuser verlassen.