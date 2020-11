500 Menschen zu «Querdenken»-Demo in Hannover erwartet

Teilnehmer der «Querdenken»-Demo in leipzig. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Anhänger der Gruppe «Querdenken» wollen am Freitag (15.00 Uhr) in Hannover gegen die Maßnahmen der Behörden zur Corona-Eindämmung protestieren. Angemeldet sind rund 500 Menschen. Die Gewerkschaft der Polizei rief die Teilnehmer dazu auf, sich bei dem Protest an die Auflagen zu halten und Maske zu tragen. «Sollte es wieder zu massenhaften Verstößen gegen die Auflagen kommen, sind die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten, die die Demonstration sichern, direkt gefährdet», kritisierte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Dietmar Schilff.

Auch am Samstag kommender Woche werden in Hannover zu einer Demonstration der Gruppe «Querdenken» nach Angaben der Polizei rund 600 Teilnehmer erwartet.

Am vergangenen Wochenende waren in Bremen nach Polizei-Angaben statt der 1000 angekündigten Teilnehmer nur rund 150 Menschen zu einer «Querdenken»-Demonstration gekommen. Die Kundgebung fand parallel zur Leipziger Demonstration statt. Die Bremer Demo verlief friedlich und fand öffentlich keine größere Beachtung.