500.000 Euro Schaden nach Brand an Einfamilienhaus

Kirchgellersen (dpa/lni) –

Ein Einfamilienhaus in Kirchgellersen (Landkreis Lüneburg) ist am Samstagabend in Flammen aufgegangen. Der Brand verursachte nach ersten Schätzungen einen Schaden von etwa 500.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Aus noch unbekannter Ursache brannte es an einem Unterstand, das Feuer habe dann auf den Dachstuhl und das Obergeschoss übergegriffen. Verletzt worden sei niemand. Am frühen Sonntag war der Brand gelöscht, wie es weiter hieß.